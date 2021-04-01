Bolu'da kışın yaban hayvanları için doğaya 35 ton 600 kilogram yem bırakıldı
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Bolu'da kışın yaban hayvanları için doğaya 35 ton 600 kilogram yem bırakıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da kışın yaban hayvanları için doğaya 35 ton 600 kilogram yem bırakıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kışın yaban hayatı geliştirme sahalarına 35 ton 600 kilogram yem bıraktı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kışın yaban hayatı geliştirme sahalarına 35 ton 600 kilogram yem bıraktı.

Kentte sert geçen kış mevsimi boyunca yaban hayvanları da unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, 3 aylık sürede, Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen yaban hayatı geliştirme sahalarına, saman, yonca, yulaf, mısır küspesi, tane mısır, besi yemi ve pazar atığından oluşan 35 ton 600 kilogram yem bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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