Bolu'da kısa süreli etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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Bolu'da kısa süreli etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da kısa süreli etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da aniden bastıran sağanak ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bolu'da aniden bastıran sağanak ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak ve fırtına nedeniyle kentin işlek bölgelerinden olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan çok sayıda kişi, binaların çatı altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan bir baloncunun elindeki balonların zarar görmemesi için fırtınaya karşı verdiği mücadele de kameraya yansıdı.

Bazı güzergahlarda tedbir alan Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sürücüleri sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bolu'da kısa süreli etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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