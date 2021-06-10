Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özgür Ç. idaresindeki 14 ABA 807 plakalı motosiklet, Gölyüzü Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim A. yönetimindeki 06 BUZ 330 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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