Bolu'da kiraz hasadı yapıldı
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Bolu'da kiraz hasadı yapıldı

Bolu'da kiraz hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'nun Seben ilçesinde kiraz hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'nun Seben ilçesinde kiraz hasadına katıldı.

İlçede düzenlenen kiraz hasat törenine Fatih Metin'in yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakkı Suat Güner, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, birlik ve kooperatif başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Merdivenle kiraz toplayan Metin, "Lezzeti ve dokusuyla damakların aranan lezzetleri arasında hızla yerini alan Seben kirazını bugün kardeşlerimizle birlikte hasat etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Alın terini toprağa döken kıymetli üreticilerimize ve emekçi çalışan kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Mahsulünüz bereketli olsun." diye konuştu.

İl Müdürü Murat ise "İlçemiz coğrafi konumu ve iklim avantajları sayesinde özellikle elma, domates, üzüm ve kiraz üretimiyle fark yaratmaktadır. İlçemizde yaklaşık 400 dekar kiraz bahçesi yer almakla birlikte içerisinde bulunduğumuz hasat döneminin yetiştiricilerimize bol kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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