Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
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Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

24.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:33
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyazlara büründü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyazlara büründü.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Yılın ilk karının düştüğü kent merkezinde bulunan yeşil alanlar dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar uzun süre araçlarında temizlik yaptıktan sonra yola çıkabildiler.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri sürücülerin ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başlattı. - BOLU

Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü
Bolu'da kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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