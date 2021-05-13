Son dakika haberi: Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi: Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bolu'da kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Bolu'da kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arif Danışman'ı (61) birkaç gündür görmeyen apartman yöneticisi, polise haber verdi.

Danışman'ın Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'taki evine gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine Danışman'ın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler, birinci kattaki daireye merdivenle çıkarak camdan içeriye baktı.

Danışman'ı koltukta yatarken gören ekipler, oğlu olay yerine geldikten sonra camdan daireye girerek kapıyı açtı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Danışman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Son dakika haberi: Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberi: Kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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