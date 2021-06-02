Bolu'da kazaya karışan araçtaki 6 kişi yara almadan kurtuldu
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Bolu'da kazaya karışan araçtaki 6 kişi yara almadan kurtuldu

Bolu'da kazaya karışan araçtaki 6 kişi yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın çarptığı iddia edilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın çarptığı iddia edilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

İddiaya göre, Hidayet B'nin kullandığı hafif ticari araca, Köroğlu Park alanı mevkisinde arkasından seyreden tır çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle araç yolda savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasar gören araçtaki 2'si çocuk 6 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya neden olduğu iddia edilen tırın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bolu'da kazaya karışan araçtaki 6 kişi yara almadan kurtuldu
Bolu'da kazaya karışan araçtaki 6 kişi yara almadan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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