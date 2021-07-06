Bolu'da kazada sıkışan kamyon sürücüsü kurtarıldı
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Bolu'da kazada sıkışan kamyon sürücüsü kurtarıldı

Bolu'da kazada sıkışan kamyon sürücüsü kurtarıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

100 karayolunun Bolu'nun Yeniçağa ilkesi mevkisinde kamyon ile tırın çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

D-100 karayolunun Bolu'nun Yeniçağa ilkesi mevkisinde kamyon ile tırın çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

Gerede'den Yeniçağa yönüne giden Ahmet D. yönetimindeki 41 AHL 091 plakalı kamyon, Şayirdertli mevkinde önünde seyreden Süleyman M. idaresindeki 14 AAS 907 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Sürücü ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa taşındı.

Sağlık durumu iyi olan yaralı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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