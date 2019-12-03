Bolu'da, kaza yapan hafif ticari araç evin bahçesine uçtu

03.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22

Bolu'da, otomobille çarpışan hafif ticari araç, Ramazan ve Emine Depe çiftinin yaşadığı evin bahçesine uçtu. Kaza olduğu sırada evde olan çift büyük korku yaşadı.



Kaza, saat 10.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Mercan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Özdemir idaresindeki 14 EF 027 plakalı otomobil ile İbrahim Arslanoğlu yönetimindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Arslanoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Ramazan ve Emine Depe çiftinin yaşadığı evin bahçesine uçtu.



Kazada, sürücü Arslanoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü.



Faciadan dönüldü



Depe çiftinin yaşadığı evin bahçesine uçan hafif ticari araç, evin dışında bulunan doğalgaz panosuna çarpmaktan son anda kurtuldu. Panonun önündeki taşlara çarparak durabilen hafif ticari aracın doğalgaz panosuna çarpmaması faciayı önledi.



"Çok korktuk"



Kaza olduğu sırada evde yattığını söyleyen Ramazan Depe, "Evde yatıyordum. Bir gürültüyle kalktık. Çok korktuk. Geçen hafta yine kaza oldu ama onda evin dışında kaldı. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Buraya belediye otobüsü girdi. Ondan önce araba vurdu.Evin önündeki erik ağacı bizi korudu. İllaki burada bizi öldürmeleri mi lazım. Çok korktum. Hala vücudum titriyor" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA