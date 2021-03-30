Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Yerel

Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Yapılan çalışmalar meyvesini veriyor" Bolu'da, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliğinde konuşan Vali Ahmet Ümit, "2020 ile 2021 yılının ilk 3 ay karşılaştırmalarında kazalarda yüzde 30 düşüş yaşandı" dedi.

Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı

Bolu Valisi Ahmet Ümit:

"Yapılan çalışmalar meyvesini veriyor"

BOLU - Bolu'da, "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliğinde konuşan Vali Ahmet Ümit, "2020 ile 2021 yılının ilk 3 ay karşılaştırmalarında kazalarda yüzde 30 düşüş yaşandı" dedi.

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereği "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kent merkezindeki yaya geçitlerine yaya önceliğini belirte kırmızı çizgiler çizildi.

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, trafikle ilgili alınan kararların süreç içerisinde meyvesini verdiğini ve kazalarda düşüşler yaşandığını belirterek, "Bu süreç içerisinde çalışmalarımız meyvesini verdi. 2020 yılı ilk 3 ayı ile 2021 yılı ilk 3 ayını karşılaştırdığımızda hem kazalarda hem de yaralanmalarda yüzde 30 civarında düşüşler var. 2020 yılında ilk 3 ayda 15 tane yayamız yaralanmışken 2021 yılında ilk 3 ayda 7 yayamızın yaralandığını görüyoruz. Ölümlü kazamız yok. 2020 yılında 104 tane kaza olurken, bu sene ilk 3 ay içerisinde 80 kaza meydana geldi. Bu D100, D750, Otoyolu ve diğer tüm karayollarımız dahil olmak üzere yapılan tespitlerdir. İlimiz içerisindeki normal kazalar çok daha az. Bütün bunların arkasında görüyoruz ki yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Her geçen gün biraz daha iyiye doğru gidiyoruz" diye konuştu.

Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı
Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı
Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı
Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ak Parti Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da kaza sayılarında yüzde 30 düşüş yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 23:32:06. #1.14#
title