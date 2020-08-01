Bolu'da kaza 8 yaralı
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Bolu'da kaza 8 yaralı

Bolu'da kaza 8 yaralıBOLU'da, TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran araç ile onlara yardım için duran akrabalarının aracına, hafif ticari aracın çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

01.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:01

Bolu'da kaza 8 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran araç ile onlara yardım için duran akrabalarının aracına, hafif ticari aracın çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Abant Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mikail Oğuz yönetimindeki 80 AAL 032 plakalı hafif ticari araç, Abant Gişeleri mevkiinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki 34 JY 0648 plakalı hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran akrabaları Necati Turgay Şener idaresindeki 34 BVN 108 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan Aysun Oğuz, Nuriye Oğuz, Saaddetin Oğuz ile Emine Şener ve Kerem Şener yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bolu'da kaza 8 yaralı

Kaynak: DHA

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