Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı - Haberler
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Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı

Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Gerede ilçesinde 4 gün önce derede cesedi bulunan kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan karısı tutuklandı.

ÖZALP, VAN (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde 4 gün önce derede cesedi bulunan kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan karısı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Aralık'ta Markuşlar Deresi'nde Metin Özalp'ın (59) ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında eşi M. Özalp'ı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. Özalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hacılar köyünde işçi Metin Özalp'ın 28 Aralık'ta ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. Arama çalışmaları devam ederken köy imamı tarafından Markuşlar Deresi'nde bulunan cesedin Özalp'a ait olduğu belirlenmişti.

Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı

Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı

Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı

Bolu'da kayıp işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı

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AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

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