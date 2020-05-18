Bolu'da, karpuzlar herkes alabilsin diye yarım ve çeyrek satılıyor
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Bolu'da, karpuzlar herkes alabilsin diye yarım ve çeyrek satılıyor

Bolu'da, çocukluğundan beri pazarcılık yapan Mustafa Karadayı herkesin yiyebilmesi için tezgahında yarım ve çeyrek porsiyonlar da karpuz satmaya başladı.

Bolu'da, karpuzlar herkes alabilsin diye yarım ve çeyrek satılıyor
18.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:24

Bolu'da, çocukluğundan beri pazarcılık yapan Mustafa Karadayı herkesin yiyebilmesi için tezgahında yarım ve çeyrek porsiyonlar da karpuz satmaya başladı.

Bolu'da, 9 yaşından bu yana pazarcılık yapan Mustafa Karadayı, vatandaşların bu sıcak havalarda sofraların vazgeçilmezi olan karpuz yiyebilmesi için yeni bir uygulama başlattı. Büyük Bolu Pazarı ve Bahçelievler semt pazarında açtığı tezgahında yarım ve çeyrek porsiyonlar şeklinde karpuz satan Karadayı, vatandaşın bu şekilde uygun fiyata karpuz yemesini sağlıyor. Karadayı'nın bu uygulamasına müşteriler büyük ilgi gösterirken, diğer esnaflara da örnek oldu.

"Biz bu uygulamayı başlattık ki herkes evine karpuz götürebilsin"

Bu uygulamayı başlatmasının nedeninin, herkesin evine karpuz götürmesi olduğunu söyleyen Mustafa Karadayı, "Bolu'da böyle bir uygulama başlattık. Büyükşehirler de böyle bir uygulama belki vardı ama küçük şehirlerde yoktu. Vatandaşın da alım gücü biraz düştüğünden dolayı hem karpuzları hem de parası boşa gitmesin diye hizmet amacıyla yarım, çeyrek ve bütün isteyen vatandaşlarımıza da bütün verebiliriz. Ben 9 yaşından beri babamın yanında çalışıyorum. İşimiz de kavun ve karpuzculuk. Müşteriden olumlu yanıtlar var. İki gündür satış yapıyoruz burada. Bolu'nun Bahçelievler semtinde de açıyoruz. Çok olumlu dönüşler var. Karpuzların çoğunu yarım sattım. Çok az da olsa küçük aileler çeyrek aldı. Biz bu uygulamayı başlattık ki herkes evine karpuz götürebilsin. Yesinler. Biz bu uygulamayı başlattıktan sonra diğer esnaf arkadaşlar da başladı. Ben bu uygulamaya ön ayak oldum. Güzel bir uygulama. Müşterilerimizden de olumlu yanıt alıyoruz. Karpuzları da, paraları da boşa gitmiyor" diye konuştu.

"Bir tane tam alsam atılacak yazık, günah değil mi?"

Tezgahtan çeyrek porsiyon alan Armağan Pöhörcüoğlu, "Çok güzel bir uygulama. Biz iki kişiyiz, bir kişi de alabiliriz. Bir tane tam alsam atılacak yazık, günah değil mi? Yerim tekrar bir daha alırım. Çok güzel tebrik ediyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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