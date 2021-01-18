Bolu'da karla mücadele çalışması

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

İlçede üç gündür aralıklarla etkili olan kar ile Mudurnu - Akyazı kara yolunda sürücüler buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, jandarma ekipleri de yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin