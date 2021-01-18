Bolu'da karla mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Bolu'da karla mücadele çalışması

18.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:14
Bolu'da karla mücadele çalışması

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

İlçede üç gündür aralıklarla etkili olan kar ile Mudurnu - Akyazı kara yolunda sürücüler buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, jandarma ekipleri de yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Fatih Terim İsmail Kartal Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da karla mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:14:40. #1.14#
title