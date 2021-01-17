Bolu'da kardan kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor
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Bolu'da kardan kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

17.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:26
Bolu'da kardan kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam il genelinde başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam ettiğini bildirdi.

Son 12 saatte yağış dolayısıyla kar kalınlığının 10 ila 80 santimetreye ulaştığına dikkati çeken Ümit, İl Özel İdaresine bağlı 67 araç ve 120 personelin, kapanan 487 köy yolunda günün ilk ışıklarından itibaren çalışma yürüttüğünü duyurdu.

Ekiplerin 417 köy yolunu ulaşıma açtığı bilgisini paylaşan Ümit, "İlçelerimizin tamamında 30, il merkez köylerimizde 40 olmak üzere toplam 70 köyümüzün yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla geçen hafta müracaatları alınan 62 gönüllü vatandaşın, il merkezi ve ilçelerde çalışma yaptığını belirten Ümit, yaban hayatının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla belirlenen birçok noktaya yeteri kadar yem ve saman bırakıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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