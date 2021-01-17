Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

17.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:02
Bolu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu kent merkezi ve Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bolu kent merkezi ve Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Seyit Mahallesi'nde yaşayan Metin (19) ve Emine Balaban (41), sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Balaban ailesini ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen Metin ve Emine Balaban, Kocaeli'deki özel hastaneye sevk edildi.

Gerede ilçesine bağlı Yenimahalle'de de sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Merve ve Durmuş Ali Avcı ile bir çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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