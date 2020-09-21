Son dakika! Bolu'da, karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi
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Son dakika! Bolu'da, karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi

Son dakika haberi: Bolu'da, polis ekiplerinin uygulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1'i korona virüs pozitif, 2'si temaslı 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi.

Son dakika! Bolu'da, karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi
21.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:06

Bolu'da, polis ekiplerinin uygulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1'i korona virüs pozitif, 2'si temaslı 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet caddesi üzerinde HES kodu uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada caddede yaya olarak gezen 3 kişi üzerinde sorgulama yapan ekipler, şahıslardan 1'inin korona virüs pozitif vaka olduğunu, diğer 2'sinin temaslı olduğunu belirledi. Ekipler, karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye idari para cezası uyguladı.

Durumun 112 Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine korona virüs pozitif olan Z.G. ve pozitif temaslı E.Y. ile Y.Ç. karantinaya alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurdu'na götürüldü.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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