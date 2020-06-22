Bolu'da karantinaya alındıkları yurttan hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi hakkında dava Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da yerleştirildikleri yurttan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişi hakkında dava açıldı.

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da yerleştirildikleri yurttan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişi hakkında dava açıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

28 Mart'ta gözaltına alınmalarının ardından hakimlikçe tutuklanan sanıklar Mehmet Nuri M. ve Murat Y. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.K.K'nin yargılanmasına adli tatilin ardından başlanacak.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür ve hakaret eden 3 öğrencinin "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından 2 yıl 8'er ay ile yedişer yıl arasında hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA