Bolu'da, karantinası biten 395 kişi memleketlerine gitti
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Bolu'da, karantinası biten 395 kişi memleketlerine gitti

Bolu'da, karantinası biten 395 kişi memleketlerine gitti
08.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:13

Bolu'da, 14 gün boyunca öğrenci yurdunda karantinada tutulan 295 kişi sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Bolu'da, 14 gün boyunca öğrenci yurdunda karantinada tutulan 295 kişi sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Ramazan ayını ülkelerinde geçirmek için başvuruda bulunan Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları 22 Nisan'da Türkiye'ye getirildi. Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin öğrenci yurdunda karantina altına alındılar. Karantinada kalan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Yurttan çıkacak vatandaşlara çam fidanı hediye edildi.

Bolu'daki 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve korona virüs testleri de negatif çıkan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti. - BOLU

Kaynak: İHA

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