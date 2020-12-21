Bolu'da karantinada olması gereken kişi kamu kurumunda işlem yaptırmak isterken yakalandı
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Bolu'da karantinada olması gereken kişi kamu kurumunda işlem yaptırmak isterken yakalandı

21.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:30
Bolu'da karantinada olması gereken kişi kamu kurumunda işlem yaptırmak isterken yakalandı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) işlem yapmak isterken Hayat Eve Sığar (HES) kodu sayesinde yakalandı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) işlem yapmak isterken Hayat Eve Sığar (HES) kodu sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir yakınının Kovid-19 testi pozitif çıktığı için temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken N.Ş, işlem yapmak için SGK İl Müdürlüğüne girmek istedi.

Kurum girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen N.Ş, görevliler tarafından izole alana alındı.

İhbar üzerine kuruma gelen polis ve sağlık ekiplerince karantina yurduna götürülen N.Ş'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:37:17. #1.14#
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