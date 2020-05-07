Bolu'da karantina süresi dolanlar evlerine uğurlanıyor
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Bolu'da karantina süresi dolanlar evlerine uğurlanıyor

Bolu'da karantina süresi dolanlar evlerine uğurlanıyor
07.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:00

Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurtta karantinaya alınan 353 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bolu'daki yurtta karantinaya alınan 353 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Bolu'ya, 22 Nisan'da getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen 353 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüs ve yakınlarının araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karantina süreleri tamamlanarak evlerine gönderilenlere çam fidanı takdim edildi.

Vatandaşlar, yurttan ayrılırken her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bolu'da karantina süresi dolanlar evlerine uğurlanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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