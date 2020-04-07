Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü
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Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 29 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.

07.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:29
Bolu'da, karantina sürecini tamamlayan 29 kişi evlerine döndü

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınan 29 kişi kaldıkları yurttan evlerine gönderildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul havalimanından alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 29 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan 29 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar.

Finlandiya'dan gelen İzzet Özkaya isimli vatandaş, "Allah razı olsun. Çok emektar insanlar. Çoğu kişi hazırlıklı değildi ama yine de çok güzel organize ettiklerini düşünüyorum. Emekleri çok geçti. Bizi mağdur etmediler. Bazı istediklerimizden fazlasını verdiler. Bizi evlerimize kadar götürüyorlar. Daha ne isteyebiliriz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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