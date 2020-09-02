Bolu'da, karantina altında olması gereken 78 kişi piknik alanlarında yakalandı Bolu'da, karantina altında olması gereken 78 kişi piknik alanlarında yakalandıBOLU Valisi Ahmet Ümit, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde zorunluluk getirilen HES kodu ile bu güne kadar işlem yapılan kişi sayılarını açıkladı.

Bolu'da, karantina altında olması gereken 78 kişi piknik alanlarında yakalandı

BOLU Valisi Ahmet Ümit, Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde zorunluluk getirilen HES kodu ile bu güne kadar işlem yapılan kişi sayılarını açıkladı. Vali Ahmet Ümit, "18 Ağustos tarihinden bu güne kadar HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken buralarda yakalandı. Yakalananların üçte ikisi il dışında diğeri ise Bolu'dan. Sorgulamalarımız devam ediyor" dedi.

Bolu İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parklarına HES koduyla girişlerin sağlanması kararlaştırılmıştı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, 78 kişinin karantina altında olması gerekirken yakalandığını açıkladı. Vali Ümit, karantina kurallarına uymayanlara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını söyledi. HES koduyla ilgili olarak 14 günde jandarma ve polis bölgesinde uygulamaların devam ettiğini aktaran Vali Ahmet Ümit, '18 Ağustos tarihinden bu güne kadar HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken buralarda yakalandı" dedi.

"ADLİYEYE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Karantina tedbirleri dahilinde evde olmaları gerekirken dışarıda olanlara gerekli yaptırmaların uygulanacağının da altını çizen Vali Ümit; 'Yakalananların üçte ikisi il dışında diğeri ise Bolu'dan. Sorgulamalarımız devam ediyor. Mutlaka yakalayacağız. Bunların hepsiyle ilgili de para cezası kesildi. Ağırda bir para cezası var bunların. Diğer taraftan adliyeye de suç duyurusunda bulunuldu. Adli makamlar tarafından da yapılması gerekenler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜNLER TAKİP EDİLİYOR"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, toplu etkinlik olarak düğünlerin takip edildiğini de dile getirerek; '18 Ağustos'tan bu güne kadar düğünler toplamda 539 defa denetlenmiş. Düğünleri başından sonuna kadar takip eden ikişer kişilik, özel kıyafetli ekiplerimiz var. Ekipleri tarafından düğünler fiilen takip ediliyor ve gözetleniyor. Herhangi bir ihlal tespit edildiğinde de bu iki personelimiz emniyet ekiplerini arayarak bilgi veriyor. Onlarda gelerek gerekli işlemleri yapılıyor. Maske, sosyal mesafe yada hijyen kurallarında ihlal yapmışlarsa para cezası kesiliyor. Bunlar pozitif vaka ya da izolasyona tabilerse bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. ö diye konuştu.

Kaynak: DHA