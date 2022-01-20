Bolu'da, kar yağışında haftasonu tarihi rekor bekleniyor Bolu 1950'den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadı Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve 1950'den bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

BOLU (İHA) - Bolu'da, kar yağışında haftasonu tarihi rekor bekleniyor

Bolu 1950'den bu yana en yoğun kar yağışını yaşadı

BOLU - Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve 1950'den bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü. Kar yağışının haftasonu yeniden başlayacağı il genelinde tarihi rekor yaşanması bekleniyor.

Bolu'da, hafta başından itibaren aralıksız olarak devam eden kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde ve Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı durdurdu. Karayolları ekipleri, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Kar yağışının sabah saatleri itibariyle durmasının ardından ekipler, yollarda genişletme çalışması başlattı.

72 yıl sonra ilk kez yoğun kar yağdı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Bolu'da en son 1950 yılında yaşanan yoğun kar yağışının ardından yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 72 santimetre olarak belirlendi. Son yapılan tespitlerde ise kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü. Haftasonu yeniden başlaması beklenen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının tarihi rekor kırması bekleniyor.