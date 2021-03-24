Bolu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
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Bolu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

24.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:02
Bolu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Köroğlu Rampası mevkisinde İstanbul istikametinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otoyolda ilerleyen bir tır da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Trafik kazaları nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri ise kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği güzergahta tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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