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Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

BOLU (AA) - Bolu'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Meteoroloji İl Müdürlüğünce dün yapılan uyarının ardından kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetre ölçüldü.

Kar yağışının kentte aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zafer Göder - Güncel

Meteoroloji, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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