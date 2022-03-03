Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.
BOLU (AA) - Bolu'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Meteoroloji İl Müdürlüğünce dün yapılan uyarının ardından kent merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetre ölçüldü.
Kar yağışının kentte aralıklarla sürmesi bekleniyor.