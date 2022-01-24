Bolu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 1200 kişi misafirhanelere yerleştirildi - Haberler
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Bolu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 1200 kişi misafirhanelere yerleştirildi

Bolu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 1200 kişi misafirhanelere yerleştirildi
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 1200 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 1200 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgilere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldıkları yollardan 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak yardım talebinde bulunan engelli, diyabet hastası, bebekler ve yaşlılardan oluşan 39, toplamda 1200 vatandaşımız AFAD ekiplerimizce alınarak misafirhanelerimize yerleştirilmiştir."

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

112 Acil Çağrı, Medya, Bolu, kar, Güncel, Haber

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