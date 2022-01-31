Bolu'da kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Bolu'da kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde namaz çıkışında caminin sundurmasının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde namaz çıkışında caminin sundurmasının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Çarşı Cami girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak ikindi namazı çıkışı çöktü.

Sundurmanın altında kalan 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla Göynük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bolu'da kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı

Bolu'da kar nedeniyle caminin sundurması çöktü, 5 kişi yaralandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Göynük, Namaz, Bolu, kar, Güncel, Haber

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