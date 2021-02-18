Bolu'da kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı
Bolu'da son bir haftada etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlı yer yer 40 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 120 santimetreye ulaştı.
Bolu'da son bir haftada etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlı yer yer 40 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 120 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ile Bolu Belediyesi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
İl özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise köy yollarında karla mücadele çalışmasına devam ediyor.
Hava sıcaklıklarının özellikle yüksek kesimlerde gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesinin ardında Aladağ Yaylası'nda bulunan dereler ile Aladağ Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz