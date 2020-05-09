BOLU'DA KAPALI OLAN OTELLER RAMAZAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BOLU'DA KAPALI OLAN OTELLER RAMAZAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR

BOLU'DA KAPALI OLAN OTELLER RAMAZAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR
09.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:48

DOĞAL güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da, yüzde 95'i kapalı olan oteller, Ramazan Bayramı ve sonrasına hazırlık yapıyor.

DOĞAL güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da, yüzde 95'i kapalı olan oteller, Ramazan Bayramı ve sonrasına hazırlık yapıyor. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "İç turizm birden olmamakla birlikte Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketlenir diye düşünüyorum. Biz zaten yüzde 50 kapasite açmayı düşünüyoruz" dedi.

Doğası, temiz havası ve İstanbul ile Ankara gibi metropollere yakın olmasıyla önemli turizm merkezi olan Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının olması nedeniyle otellerin yüzde 95'i kapandı. Gölcük ve Abant Tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı gibi meşhur turizm merkezleriyle bilinen Bolu'daki oteller, Ramazan Bayramı ve sonrasına hazırlık yapıyor. Büyük çoğunlukta kapalı olan oteller bu günleri koronavirüs sürecine uyum, otellerde bakım, tadilat ve yenileme çalışmaları yapmakla geçiriyor.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda kentin önemli bir otelinin sahibi olan Halit Ergül, otellerin hem tedbir hem de maddi nedenlerle kapalı olduğunu ifade ederek, "Normalde Türkiye'de oteller devlet tarafından kapanmadı. Otelciler olarak biz kendimiz kapattık. İzolasyon başladığı zaman şehirler arası ulaşım olmayınca bizim otelleri açık tutmamızın manası yok. Bize de zaten başka şehirlerden müşteriler geliyor. ya da başka ülkelerden müşteriler geliyor. Açık tutmanın bir anlamı olmadığı için oteller kapandı. Çok az otel açık onlar da küçük oteller. Aile işletmesi gibi masrafı az olan oteller açık. Ama otellerin yüzde 95'i kapalı bölgemizde." dedi.

'KONUKLAR GÜVEN VE RAHATLIK İÇERİSİNDE GELEBİLMELİ'

Otellerin izolasyon sonrası süreçte Turizm Bakanlığı tarafından verilecek sertifika için hijyen koşullarına hazırlandığını ifade eden Ergül, "İzolasyonun bitmesiyle birlikte otellere Turizm Bakanlığı tarafından korona sertifikası verilecek. Bu sertifika ile birlikte hijyen koşulları belirlenecek. Bu koşullara göre otellerimizi açacağız. Ama otellerimiz istersek açabiliriz. Misafirleri otele kabul edebilmemiz için, onların güvenini kazanabilmemiz için bunu belgelendirmemiz lazım. Gelecek olan konuklar güven ve rahatlık içerisinde gelebilmeli. Biz otelde şu anda tamir, bakım, bahçe düzenlemeleri gibi şeyler yapıyoruz. Çalışan personellerimiz geçici süreli çalışma iznine çıktı. Devlet tarafından yüzde 60 maaşlarını alıyorlar. Bundan faydalanamayanlar çok az. Onlar da otelde çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

'İÇ TURİZM RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA HAREKETLENİR'

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini beklediklerini belirten Halit Ergül, "İç turizm birden olmamakla birlikte Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketlenir diye düşünüyorum. Biz zaten yüzde 50 kapasite açmayı düşünüyoruz. Hijyen kurallarına sonuna kadar uyarak, personelimizin de girişte ateşini ölçerek, gelen misafirlerimizin güvenliğini sağlayarak açmak istiyoruz. Tabi bunu bölgemizdeki otelci arkadaşlarımız da aynı şekilde yapacaktır." dedi.

'KÜÇÜK OTELLERE DAHA FAZLA İLGİ OLACAKTIR'

Koronavirüs sürecinde doğa içindeki küçük butik otellere daha fazla ilginin olacağını düşündüğünü aktaran Halit Ergül, "Büyük otellere gelen misafir tedirgin olacaktır. Bizim gibi büyük otellerde de arada en azından bir aralık boş kalacak şekilde misafir alacağız. Mesela bir odadan bir kişi çıktıktan sonra o oda 12 saat boş kalacak. Yemeklerde masaların arasında 2 metre boşluk bırakacağız. Bu küçük otellerde daha rahat sağlanabileceği için vatandaşlar küçük otelleri tercih eder diye düşünüyoruz. Misafir, güvenlik sağlandıktan sonra mutlaka gelecektir. Vatandaşlar evlerde oldukça bunaldı. Gelmek için arayanlar var." diye konuştu.

'BU SENEYİ EN AZ ZARARLA GEÇMENİN HESABINI YAPIYORUZ'

Ergül, koronavirüs tedbirlerinin azalması ve normalleşme sürecinde otel konaklama fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Müşterilerimize avantajlı paket ya da indirim yapamayacağız. Tam tersine bizim masraflarımız daha çok artacak. Hijyen koşulları normalden fazla olacağı için ve daha fazla çalışma yapacağımız için zaten bu dönemde artık para kazanmayı düşünmüyoruz. En az zararla bu seneyi geçmenin hesabını yapıyoruz."

BOLU'DA KAPALI OLAN OTELLER RAMAZAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
TSK mevzilerine sızmaya çalışan folyolu teröristler, askerimizin dikkati sayesinde yakalandı
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Nur Yerlitaş Safiye Soyman Metin Akpınar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: BOLU'DA KAPALI OLAN OTELLER RAMAZAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 09:58:50. #1.14#
title