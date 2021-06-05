Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'da, yiyecek ve tekstil ürünlerinin satıldığı kapalı çarşıdaki bal tezgahında çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bolu'da, yiyecek ve tekstil ürünlerinin satıldığı kapalı çarşıdaki bal tezgahında çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Demokrasi Meydanı'nda bulunan kapalı çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nin bitişiğinde bulunan ve tekstil, yiyecek gibi ürünlerin satıldığı kapalı çarşıdan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği kapalı çarşıda bal tezgahının yandığını belirleyerek söndürme çalışması başlattı. Yangın diğer iş yerlerine sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - BOLU

Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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