Son dakika haber | Bolu'da, kapalı çarşıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'da, yiyecek ve tekstil ürünlerinin satıldığı kapalı çarşıdaki bal tezgahında çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.