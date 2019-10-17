Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

17.10.2019 23:26

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden S.İ. idaresindeki 37 AL 808 odun yüklü kamyon, Gövem köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücü Göktaş ile otomobildeki Türkan Göktaş (51) ve Metin Özçelik'in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü S.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA