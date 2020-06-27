Bolu'da kamyon tıra çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu'nun Gerede ilçesi kesiminde, kamyonun tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
27.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:40
Anadolu Otoyolu'nun Bolu'nun Gerede ilçesi kesiminde, kamyonun tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eren T. idaresindeki 60 KC 704 plakalı kamyon, Gerede Gişeleri mevkisinde, yol kenarında duraklama yapan Özcan D. yönetimindeki 34 BT 364 plakalı tıra çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA