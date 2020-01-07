Bolu'da kamyon, önündeki kamyona çarptı: 1 ölü

07.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:12

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan kamyonun şoförü Murat Arslandoğan (55), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Yeniçağa kesiminde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Arslandoğan yönetimindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, aynı yöne giden Mehmet Fırat (56) yönetimindeki 63 KN 730 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Murat Arslandoğan hayatını kaybetti. Murat Arslandoğan'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer kamyonun şoförü Mehmet Fırat, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA