Bolu'da kamp yapan Süper Lig takımları, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da kamp yapan Süper Lig takımları, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu

Bolu'da kamp yapan Süper Lig takımları, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi Bolu'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Adana Demirspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük ile kentin takımı Beypiliç Boluspor, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Yeni sezon öncesi Bolu'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Adana Demirspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük ile kentin takımı Beypiliç Boluspor, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında Sivasspor, Adana Demirspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük takımlarının futbolcuları, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı olmalarını istedi.

Videoda, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, "Aşımızı olalım, hem kendimizi hem de yakınlarımızı koruyalım." mesajı yer aldı.

Öte yandan, ev sahibi takım olan Beypiliç Boluspor'un futbolcuları ile teknik direktörü Reha Kemal Erginer'in de aşıya davet mesajlarının yer aldığı video paylaşımında, "Takımlarımızın teknik direktörleri ile futbolcularına, aşılama hizmetlerimize verdikleri destek ve mücadelede göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için '2 yıllık sözleşme' şartı koştu
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Galatasaray, Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşmaya vardı! Fransız futbolcuyu ikna turları başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Gülşen Seda Sayan Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mustafa Er Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da kamp yapan Süper Lig takımları, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 17:38:46. #1.15#

title