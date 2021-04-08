Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi
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Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira ceza verildi

Bolu'da kahvehanede kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da kahvehanede kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, Karaçayır Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.

Kahvehane sahibine ise kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Polis, iskambil kağıtları ile paralara da el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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