Bolu'da kahvehane ve ofiste kumar oynayan 12 kişiye para cezası - Haberler
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Bolu'da kahvehane ve ofiste kumar oynayan 12 kişiye para cezası

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kahvehane ve ofiste kumar oynayan 12 kişiye para cezası

Bolu'da "Huzur 14" uygulaması yapan emniyet ekipleri, kahvehane ve ofiste kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza uyguladı.

BOLU (AA) - Bolu'da "Huzur 14" uygulaması yapan emniyet ekipleri, kahvehane ve ofiste kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 21 bin 828 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uygulama kapsamında umuma açık yerleri kontrol etti.

Karaçayır Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynayan ve oynatan 7 kişi ile Tabaklar Mahallesi'nde kumarhane olarak kullanıldığı belirlenen bir ofiste 5 kişiye idari işlem yapıldı.

Kumar malzemelerine el koyan ekipler, 12 kişiye kumar oynamak ve oynatmak suçundan 21 bin 828 lira idari ceza uyguladı.

Öte yandan, ekiplerce hakkında yakalama kararı olan 2 şüpheli yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Kumar, Bolu, Güncel, Haber

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