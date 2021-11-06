Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kağıt yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara istikametine seyreden Ali Ş. idaresindeki 27 DN 559 plakalı rulo kağıt yüklü tırda Nuhlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı sağ şeride çekerek yangına müdahale etti ve itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Çalışmalar yüzünden otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor.