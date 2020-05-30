Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı
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Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı

BOLU'da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Bolu'da kafeteryalar, 1 Haziran hazırlıklarına başladı
30.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:58

BOLU'da, 1 Haziran tarihinde açılacak olan kafeteryalar ile restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. 

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan kafeteryalar ve restoranlar, 1 Haziran günü kapılarını yeniden müşterilerine açacak. Bolu'da da kafeterya ve restoranlarda açılış hazırlıkları başladı. Masa sayıları azaltılırken, masalar arasında 1,5 metre mesafe bırakıldı. Ayrıca dezenfekte çalışması yapıldı.Kafeterya sahibi Çetin Ateş, "Kafeteryalara ve restoranlara girerken ateş ölçümü yapılacak, maske ve eldiven kullanımına dikkat edilecek. Müşteriler hesaplarını masalarda ödeyecek. Sosyal mesafeye uyulacak" dedi.  


Kaynak: DHA

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