Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti - Haberler
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Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden sürücüler, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ni çevreleyen tel örgüye bir köpeğin kafasının sıkıştığını gördü.

Köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir makasla tel örgüyü keserek sıkıştığı yerden kurtardıkları köpeği doğal yaşam alanına bıraktı.

Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

AA / Zafer Göder - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Köpek, Bolu, Güncel, Haberler

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