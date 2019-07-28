Bolu'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adreste arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Ş.A'ya ait iş yeri ve depo olarak kullandığı üç adreste arama yaptı.

Yapılan aramada, 151 sigara likiti, 96 sigara ağızlığı, 10 kilogram pipo tütünü, 184 kilogram kıyılmış tütün, 150 bin boş makaron, 40 bin 280 dolu makaron, 21 paket sigara, 40 puro ve 229 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA