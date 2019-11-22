Bolu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

22.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:44

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 700 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu nitelikli 6 hap ve 100 gram esrar ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, doğu illerinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu hap taşındığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon başlattığı kaydedildi.

Yapılan operasyon kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan kesiminde durdurulan yolcu gerçekleştirilen aramada, 700 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu nitelikli 6 hap ele geçirildiği ve olayla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, istihbarat çalışması neticesinde merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin, 100 gram esrar maddesi ele geçirdiği, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA