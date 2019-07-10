Bolu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Bolu İl jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 bin 10 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki ve 15 gram skunk ele geçirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 farklı yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 bin 10 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 9 şişe kaçak içkiye el konulduğu, olayla ilgili olarak da 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Göynük ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 15 gram esrar (skunk) maddesi ele geçiren jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA