Bolu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
Bolu İl jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 bin 10 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki ve 15 gram skunk ele geçirildi.
Bolu İl jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 bin 10 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki ve 15 gram skunk ele geçirildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 farklı yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 bin 10 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 9 şişe kaçak içkiye el konulduğu, olayla ilgili olarak da 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.
Göynük ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ise 15 gram esrar (skunk) maddesi ele geçiren jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.
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