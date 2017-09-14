Bolu'da Kaçak Sigara Operasyonu

Bolu'da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde durdurdukları minibüste yapılan aramada 12 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikametine giden minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde yapılan aramada gizli bölgelere yerleştirilmiş 12 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Minibüste yakalanan kaçak sigaralara el konulurken, sürücü 33 yaşındaki S.D. ise gözaltına altına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU