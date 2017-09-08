Bolu'da, Kaçak Sigara Operasyonu

Bolu'da, polis ekiplerinin arama yaptıkları bir tırda 5 bin 430 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın içerisindeki sigaralara el konulurken tır şoförü gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulamada İstanbul istikametine gitmekte olan bir tırı durdurarak arama yaptılar. Tır içerisinde yapılan aramada 5 bin 430 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Tır içerisinde bulunan sigaralara el konulurken 38 yaşındaki tır sürücüsü B.Ö. ise gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BOLU