Bolu'da kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
15.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:56
Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede bir grubun kaçak kazı yapacağı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Aramada 8 dedektör, 1 GPS cihazı ve 2 güç kaynağı ele geçirildi.
Araçlarda bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA