Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Bolu'da kaçak kazı yapan aralarında diş hekimi ve memurun da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu merkezde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin kazı yapılan yere yaptıkları operasyonda 1 adet Osmanlı sikkesi, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define arama aparatı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan ve aralarında diş hekimi, memur ve eski muhtarın da olduğu 6 kişi, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA