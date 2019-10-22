Bolu'da kaçak kazı operasyonu

22.10.2019 15:56

Bolu'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merkez ilçesi Sebenardı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi..

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli il merkezinde kazı malzemeleriyle yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 1 jeneratör, 1 dedektör, 4 kürek, 6 kazma, 2 el telsizi, 1 darbeli matkap, 2 uzatma kablosu, 2 projektör, 1 arama çubuğu, 1 gaz maskesi, 1 kaldıraç levyesi, 1 balyoz, 2 çapa, 2 el feneri ve 2 halat ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA