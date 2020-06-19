Bolu'da, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
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Bolu'da, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı
19.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:59

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişi gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kaçak kazı yapıldığı iddia edilen bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı malzemelerine el konulan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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