Bolu'da kaçak içki operasyonu

07.10.2019 12:06

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Paşaköy Mahallesi'nde M.D'ye (66) ait 2 ev ile 1 büfeye drone destekli operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 392 şişe kaçak içki, 2 musluklu kova, içki yapımında kullanılan 654 aroma, 114 şişe mayalanmış halde bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 cam damacana, 6 şişe el yapımı viski, 1 şişe kapaklama aparatı, kullanıma hazır 139 şişe kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Operasyonda M.D. ile iki oğlu Z.D. (45) ve G.D. (36) gözaltına alındı.

Kaynak: AA